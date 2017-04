Calciomercato Torino, Falcinelli al fianco di Belotti: su Iturbe...

22/04/2017 10:46

CALCIOMERCATO TORINO FALCINELLI BELOTTI ITURBE / Iniziano i lavori per il Torino della prossima stagione che, stando a quanto ribadito più volte dal presidente Cairo, ripartirà da Belotti. Il 'Gallo' resterà in granata, a meno che non giunga l'offerta da 100 milioni della clausola, valida solo per l'estero.

Dopo un inizio promettente, le speranze d'Europa sono svanite ma, in vista della prossima stagione, Mihajlovic sarà chiamato a sistemare la rosa, soprattutto dal punto di vista tattico. Basta cali di tensione e stop ai tanti gol subiti. Il Torino segna ma è ora che serri i ranghi. Intanto Cairo lavora per affiancare un attaccante a Belotti e il pensiero va a Falcinelli, che milita nel Crotone ma è di proprietà del Sassuolo. Di Francesco resterà in neroverde e, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', non pare abbia una predilezione per la punta del Crotone. Petrachi ne ha già parlato con Carnevali e la richiesta sarebbe di 7-8 milioni di euro.

C'è infine da valutare anche la situazione Iturbe, che il Torino vorrebbe trattenere ancora un anno ma soltanto in prestito. Da valutare la sua condizione fisica ma soprattutto il ruolo che potrebbe avere nei granata. Nessuna prestazione indimenticabile da quand'è a Torino, con la Roma che invece spera arrivi un'offerta cash da qualche altro club.

L.I.