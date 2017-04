Calciomercato Inter, Mourinho 'piomba' sul sogno Marquinhos: offerta 'monstre'

22/04/2017 10:45

CALCIOMERCATO INTER MARQUINHOS / In casa calciomercato Inter una delle priorità dell'estate sarà rinforzare la difesa. Come rivelato in anteprima esclusiva da Calciomercato.it già a settembre, il sogno dell'Inter è rappresentato da Marquinhos, ma la trattativa per il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain si presenta complicata. Secondo 'goal', il Manchester United di Josè Mourinho sarebbe pronto a mettere sul piatto 70 milioni per l'ex calciatore della Roma.

S.D.