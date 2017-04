22/04/2017 10:35

CALCIOMERCATO ROMA GHEZZAL / Si complica la pista Rachid Ghezzal in casa Roma: secondo quanto riferisce 'The Sun', l'Everton è fiducioso di poter acquistare l'esterno offensivo del Lione a parametro zero, sfruttando il contratto in scadenza a fine stagione.

I 'Toffees' offrirebbero al giocatore un ingaggio migliore rispetto a quanto stanziato dal club transalpino per trattenerlo in Francia.

