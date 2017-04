Juventus, il Monaco porta sempre in finale... ma c'è il tabù spagnolo da sfatare

di Claudio Cafarelli (@claudioc7)

22/04/2017 10:53

MONACO JUVENTUS / C'è chi ha esultato al momento del sorteggio per le semifinali di Champions League. Inutile negarlo. Il Monaco è - sulla carta - la squadra più debole del lotto. Tanti giovani, poco avvezza ai grandi appuntamenti e con un tasso tecnico inferiore rispetto ai bianconeri. Basta guardare l'ultima sessione di calciomercato per capire l'evidente divario tra le due squadre. Real Madrid e soprattutto Atletico Madrid rappresentavano le alternative rischio, ostacoli difficili da superare per un motivo o per un altro, mentre il Monaco è anche un portafortuna. Monaco infatti è sinonimo di finale. Lo dice la storia e parlano chiaramente le ultime edizioni di Champions League. Sia nel 1998 che nel 2015 la Juventus ha incontrato il Monaco lungo la sua strada ed in entrambi i casi è arrivata la finale.

Juventus, dopo il Monaco sempre in finale contro una squadra spagnola

Nell'edizione 1997-1998 la squadra allenata da Marcello Lippi e trascinata dalle prodezze di Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane incontrò il Monaco in semifinale. Proprio come quest'anno. Nove anni fa non ci fu partita. Il 4-1 dell'andata permise ai bianconeri di mettere in cassaforte l'accesso alla finale e nemmeno la sconfitta per 3-2 al ritorno scalfì le certezze della Juventus. Bastò invece un solo gol nel 2014-2015 per sbarazzarsi del Monaco nei quarti di finale. Vidal, su rigore, fece impazzire i tifosi bianconeri. Al ritorno, una partita tatticamente impeccabile ed un tranquillo 0-0 assicurarono la finale. Si tratta di due precedenti che fanno ben sperare, ma che nascondono però una prospettiva da incubo. Le news Juve della storia recente parlano di vero e proprio tabù da sfatare. Infatti, in entrambi i casi dopo aver eliminato il Monaco, la Juventus ha affrontato e perso in finale contro una squadra spagnola. Nel 97-98 ad avere la meglio fu il Real Madrid con un gol di Mijatovic al 67', nel 2015 invece il Barcelona trionfò grazie ai gol di Rakitic, Suarez e Neymar.