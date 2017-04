Calciomercato Juventus, è duello per Berardi: intanto Spinazzola torna a casa

22/04/2017 10:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERARDI SPINAZZOLA / La Juventus continua ad avere un occhio di riguardo per i giovani di talento, che siano italiani o stranieri. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dlelo Sport', il club bianconero è pronto a riportare a casa Leonardo Spinazzola e, come ormai noto, si è già mosso per ingaggiare Mattia Caldara. I talenti dell'Atalanta sono ormai assicurati, così come Orsolini dell'Ascoli.

Tutta da valutare ancora la situazione Berardi, con il giocatore che pare sempre più vicino all'Inter. L'entourage dell'attaccante pare aver trovato un accordo con i nerazzurri, il che offrirà un vantaggio non da poco al momento delle trattative col Sassuolo. La Juventus continua a ragionare sul profilo del classe '94, con Squinzi che per lui chiede non meno di 40 milioni di euro.

L.I.