Calciomercato Napoli, il vero colpo di De Laurentiis è un nuovo dirigente

22/04/2017 10:04

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI DE LAURENTIIS / In casa Napoli si lavora per la prossima stagione, come avviene di norma in ogni grande club. E' necessario programmare la stagione successiva in anticipo, per quanto riguarda il calciomercato e non solo. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Sarri non vedrebbe un Napoli vincente senza Koulibaly in difesa e Reina, considerato il collante del gruppo, tra i pali. L'idea che starebbe maturando in casa azzurra sarebbe quella di trattenere tutti i componenti della rosa, così da puntare in alto il prossimo anno, conservando lo zoccolo duro. Il vero colpo di mercato potrebbe arrivare sul fronte dirigenziale, con De Laurentiis che pare propenso a inserire nell'organico del club un nuovo direttore generale, che manca dai tempi di Fassone.

L.I.