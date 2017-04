Pescara-Roma, Zeman critico: "Con me non si poteva vincere. De Rossi? Media del 4.5"

22/04/2017 09:44

PESCARA ROMA ZEMAN TOTTI MONCHI / Questo fine settimana ci sarà il confronto tra Pescara e Roma, con i giallorossi pronti a ritrovare i tre punti dopo il pareggio contro l'Atalanta, che ha consentito al Napoli di riavvicinarsi. Sarà una gara di certo particolare, dal momento che il Pescara è guidato dall'ex Zeman, intervistato dal 'Corriere dello Sport': "Sarà un'altra gara che fa parte del campionato, con tre punti in palio. La Roma resta un'ottima squadra, anche se le eliminazioni in Coppa Italia ed Europa League non se le aspettava nessuno. Juventus? Ha dimostrato d'essere una grande squadra ma la Roma poteva fare di più".

Roma, dalla Juventus a Monchi: Zeman non apprezza il nuovo corso

Dal campo alla società, Zeman continua la sua analisi, guardando a quella che è la gestione della dirigenza americana: "Vendendo ogni anno credo sia difficile competere e vincere. Da 5 anni la Juventus ha uno zoccolo duro di dieci giocatori. Dopo cinque anni alla Roma ci sono Totti, che non è più Totti, De Rossi e Florenzi".

TOTTI - "Se è convinto di sentirsela, deve continuare a giocare, soprattutto se sente d'essere più forte dei compagni che ha attorno. Quando si accorgerà che gli altri sono superiori, dovrà smettere. Non è però un giocatore da ultimi 5 minuti".

DE ROSSI - "Si è insistito tanto su questo punto ma con me la sua media era del 4.5 e non davo io i giudizi. Il mio tipo di gioco non si adattava alle sue qualità. Quella stagione però la considero positiva, nonostante cos'è stato detto. Mi sento a posto perché esprimevamo, a detta della critica, il gioco più bello d'Italia. La società ha ottenuto delle plusvalenze e ho conquistato una finale di Coppa Italia, che però non ho potuto giocare".

MONCHI - "Non sono d'accordo su questa scelta. Il calcio italia dovrebbe farlo gente che ha vissuto questo sport qui e che ha esperienza specifica".

SISTEMA - "Sono stato mandato via perché con me il sistema non ci avrebbe consentito di vincere. Nel mio secondo campionato ci sono mancati 23 punti per errori arbitrali. Erano calcolati. Sensi decise di investire e poi capì che con me non poteva vincere. Ha cambiato e accettati quella decisione".