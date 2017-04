Calciomercato Milan, Morata coinvolto in un maxi scambio internazionale

22/04/2017 08:45

CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Alvaro Morata rischia di allontanarsi dal Milan: secondo quanto scrive in Inghilterra 'The Sun', l'allenatore del Manchester United Josè Mourinho vorrebbe dal Real Madrid l'attaccante ex Juventus ed il difensore Raphael Varane come doppia contropartita per il trasferimento del portiere David De Gea in Spagna. Le due società potrebbero raggiungere un'intesa per l'attaccante, mentre più complicato è ottenere il sì dei 'Blancos' per il difensore. Mourinho voleva Morata già al Chelsea.

S.D.