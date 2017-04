Calciomercato Milan, da Luiz Gustavo a Deulofeu: si programma il futuro

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

22/04/2017 09:00

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU DONNARUMMA / Il nuovo corso del Milan è ormai ufficialmente iniziato, con Fassone e Mirabelli che, dopo aver osservato nel corso del calciomercato di gennaio, possono ora non soltanto dire la loro ma programmare il futuro del club. In questa fase della stagione occorrerà stilare un bilancio di quanto fatto, in attesa del responso della classifica sull'Europa League. Svariati i confronti con Montella, così da tenere sempre presente il suo punto di vista sul gruppo, che ad oggi conta 27 elementi, senza tener conto dei Primavera aggregati.

Stando a quanto riportato da 'Tuttosport' soltanto 10 giocatori sono certi di un posto il prossimo anno, mentre il restante dovrà dimostrare di valere la casacca rossonera nelle ultime giornate. Grazie agli investimenti cinesi saranno programmati almeno 4-5 colpi, con Musacchio in cima alla lista per ricoprire il ruolo di nuovo centrale difensivo. Per quanto riguarda il terzino sinistro si punta Kolasinac, anche se la dirigenza valuta anche altre opzioni. A centrocampo l'obiettivo alla portata è Luiz Gustavo, anche se si continuano a sognare Fabregas e Tolisso. Da valutare la situazione di Deulofeu, che potrebbe essere impossibile da tenere. in alternativa ci sarebbe Keita, che pare ormai aver deciso di dire addio alla Lazio. Tutti i tifosi però attendono con ansia di sapere quale sarà il nuovo centravanti, con Bacca che pare destinato a trasferirsi altrove. Ad oggi nel mirino ci sono quattro nomi, tutti decisamente allettanti: Aubameyang, Morata, Benzema e Lacazette.

Calciomercato Milan, da Abate a Donnarumma: i punti fermi di Montella

Come detto, questo Milan ha delle certezze, almeno dieci, con Donnarumma a guidare il gruppo. La società intende trattenerlo e, ora che il passaggio di redini è stato effettuato, si potrà discutere con Raiola del ricco rinnovo. Alle richieste esose la nuova dirigenza dovrà dare risposte positive, magari tentando di limirare un po' gli angoli, anche se pare difficile pensare che il primo passo di mercato di Li sia la cessione del gioiello rossonero. Saranno inoltre riconfermati anche Abate, Calabria, Zapata e Romagnoli, per quanto riguada la difesa. A centrocampo i certi di restare sono invece Montolivo, Kucka e Bonaventura, con Suso in attacco.

Anche sul fronte cessioni però, al netto di molte valutazioni da fare, non mancano le certezze. Honda andrà via, dopo aver giocato un solo minuto nel 2017, così come Poli, titolare in sole tre gare. Inevitabile l'addio di Pasalic, Deulofeu e Ocampos, giunti in prestito secco, con Montella che vorrebbe riportare in rossonero i primi due, anche se restano da capire le volontà di Chelsea e Barcellona.