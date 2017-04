Calciomercato Inter, via Perisic e dentro Bernardeschi: ecco l'offerta

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/04/2017 08:22

CALCIOMERCATO INTER BERNARDESCHI / Nel giorno in cui al 'Franchi' va in scena la partita di campionato Fiorentina-Inter, il nome di Federico Bernardeschi torna prepotentemente di moda in casa calciomercato Inter sulle colonne del 'Corriere dello Sport': dopo il via libera del giocatore (attraverso il suo entourage) della scorsa estate, quando la trattativa saltò per il 'muro' della società viola, il club nerazzurro è pronto a tornare alla carica.

Il possibile acquisto di Domenico Berardi, priorità del calciomercato interista nel ruolo di attaccante esterno, non esclude infatti un nuovo assalto al gioiello nato a Carrara. Il doppio arrivo italiano potrebbe essere agevolato da un'eventuale partenza di Ivan Perisic: Suning non vorrebbe privarsene e ha già dato mandato di rinnovare il contratto dell'esterno croato (ingaggio attuale 3 milioni fino al 2020), ma un'eventuale offerta vicina a quota 60 milioni rimetterebbe tutto in discussione (Manchester United, Chelsea e Tottenham sono arrivate a proporre - bonus compresi - 45 milioni di euro).

La dirigenza dell'Inter è consapevole di dover mettere sul piatto tra i 40 ed i 50 milioni di euro per Federico Bernardeschi, per il quale è pronto un contratto con ingaggio di almeno due volte e mezzo superiore rispetto alle attuali (all'Inter partirebbe da una base di 3 milioni più bonus a stagione, a salire di anno in anno).

Secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, una cosa è 'certa' nel futuro di Bernardeschi: la stella della Fiorentina non andrà alla Juventus. Il calciatore avrebbe già spiegato a Buffon, suo concittadino, di non poter vestire la maglia bianconera per rispetto verso il mondo viola. Bernardeschi - si legge sulla 'Rosea' - vorrebbe restare almeno un altro anno a Firenze per preparare al meglio il Mondiale. Il nodo per il rinnovo con la Fiorentina è l'eventuale clausola rescissoria: lui la vorrebbe fissare attorno ai 55-60 milioni. Sulle sue tracce c'è anche il Chelsea, che si sussurra sia pronto a garantirgli un ingaggio da 5 milioni netti a stagione.