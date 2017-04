Milan, Albertini: "Mai contattato. Deulofeu un talento. Montella e Galliani..."

22/04/2017 00:16

MILAN ALBERTINI DEULOFEU MONTELLA / Demetrio Albertini è tra gli ex calciatori accostati al nuovo Milan cinese, come possibile bandiera del club. L'ex centrocampista - intervistato da 'Rai Sport' - ha smentito ogni tipo di contatto: "Ora riparte un nuovo ciclo come succede in tante altre società. Sei stato cercato? Non ho avuto alcun contatto - ammette Albertini - Non è semplice ricominciare. Bisogna dargli tempo ma ci aspettiamo ottimi risultati".

DEULOFEU - "E' un talento. Se il Barcellona punta su di lui vuol dire che uno tre può andare via".

MONTELLA - "Si è inserito bene nell'ambiente Milan. Ci sono dei dirigenti italiani importanti ed è giusto che loro puntino sulla filosofia di Vincenzo".

GALLIANI - "Ha la possibilità di fare tutto quello che vuole con la sua esperienza, anche il presidente di Lega".

M.S.