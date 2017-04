22/04/2017 00:28

CALCIOMERCATO NAPOLI JUVENTUS DEMBELE / Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Ousmane Dembelé. Il talento del Borussia Dortmund - secondo quanto riportato da 'Rai Sport' - sarebbe finito nel mirino del Napoli. Per le due italiane, però, sarà complicato portare il 19enne in serie A. Sul calciatore, infatti, ci sono squadre importanti come Manchester United e Barcellona.

M.S.