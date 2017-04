22/04/2017 04:05

LAS PALMAS CASTELLANO / Futuro lontano dal Las Palmas per Dani Castellano. Il calciatore, con un contratto in scadenza il prossimo giugno, dovrebbe continuare a giocare in Liga. Sono 5 - secondo quanto riportato da 'fichajes.net' - i possibili club nel futuro di Castellano: Levante, Valencia, Malaga, Real Betis ed Eibar.

M.S.