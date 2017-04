21/04/2017 23:27

CALCIOMERCATO NAPOLI AMAVI / Nome nuovo per la difesa in casa Napoli. Gli azzurri con il direttore sportivo, Giuntoli, secondo quanto riportato da 'Rai Sport' - starebbero valutando il profilo di Jordan Kevin Amavi, terzino francese classe 1994 in forza all'Aston Villa.

M.S.