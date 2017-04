Liga, Siviglia-Granada 2-0: Ganso mette pressione all'Atletico

21/04/2017 22:53

LIGA SIVIGLIA GRANADA GANSO / Dopo il pari di Valencia senza reti, il Siviglia torna davanti al proprio pubblico e riparte subito. Nel primo anticipo della 33a giornata di Liga, Ganso trascina gli andalusi con una rete per tempo che consente di abbattere il Granada fermo al penultimo posto in classifica. Tre punti fondamentali che consentono agli uomini di Sampaoli di riacciuffare l'Atletico che domani affronterà l'Espanyol in trasferta.



Siviglia-Granada 2-0: 4' Ganso, 46' Ganso.



Classifica: Real Madrid 75**, Barcellona 72, Atletico Madrid 65, Siviglia 65*, Villarreal 54, Athletic Bilbao 53, Real Sociedad 52, Eibar 50, Espanyol 49, Celta Vigo 44**, Alaves 43, Valencia 40, Las Palmas 38, Betis 34, Malaga 33, Deportivo la Coruna 31, Leganes 27, Sporting Gijon 22, Granada 20*, Osasuna 17.

*Una partita in più

**Una partita in meno



L.P.