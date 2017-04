Fair Play Finanziario, UFFICIALE: la Roma sorride, l'Inter a metà

21/04/2017 21:56

FAIR PLAY FINANZIARIO ROMA INTER / Buone notizie per la Roma, solo in parte per l'Inter. Dopo i comunicati delle due società, che hanno annunciato di aver raggiunto gli obiettivi stabiliti con l'Uefa in tema di Fair Play Finanziario, anche la massina organizzazione calcistica europea ha diramato una nota ufficiale nella quale viene confermato il risultato dei giallorossi, mentre per i nerazzurri viene sottolineato come gli obiettivi stabiliti per la stagione 2016/2017 siano stati solo parzialmente soddisfatti. Ecco il testo completo:

"La Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA (CFCB), guidata dall’investigatore capo, Yves Leterme, ha fornito aggiornamenti sull’attività di controllo degli accordi transattivi firmati con 14 società uefa.



La Camera Investigativa CFCB ha confermato che la GNK Dinamo Zagreb (Croazia), il cui accordo transattivo è stato siglato lo scorso anno, il Manchester City FC (Inghilterra) e il Paris Saint-Germain (Francia), i cui accordi transattivi sono stati firmati nel maggio 2014, hanno rispettato pienamente tutti i requisiti e l’obiettivo generale dei loro accordi. Di conseguenza questi club sono tutti usciti dal regime transattivo.



La Camera Investigativa CFCB ha altresì confermato che AS Monaco FC (Francia), AS Roma (Italia) e Fenerbahçe SK (Turchia) hanno rispettato gli obiettivi fissati per la stagione 2016/17. Il regime transattivo sarà applicato anche per la stagione 2017/18 per l’AS Monaco FC e l’AS Roma, e fino alla stagione 2019/20 inclusa per il Fenerbahçe SK, così come previsto inizialmente.



La Camera Investigativa CFCB, ha inoltre stabilito che l’FC Internazionale Milano (Italia), il Beşiktaş JK (Turchia), e il Trabzonspor AŞ (Turchia), hanno solo parzialmente soddisfatto gli obiettivi stabiliti per la stagione 2016/17. Di conseguenza le misure sportive condizionali previste, come la limitazione del numero di giocatori che possono essere inseriti nella Lista A e le limitazioni sui trasferimenti, non saranno revocate e continueranno ad essere applicate anche nelle seguenti stagioni, come specificato in ogni rispettivo accordo.



Infine è attualmente in corso il monitoraggio dei rimanenti club che hanno firmato gli accordi transattivi: FC Astana (Kazakistan), FC Krasnodar (Russia), FC Lokomotiv Moscow (Russia), FC Rubin Kazan (Russia) e FC Zenit (Russia). Ulteriori comunicazioni – insieme alle informazioni sul controllo di tutte le altre società che hanno partecipato alle competizioni UEFA per club del 2016/17 – seguiranno per la fine di maggio".



L.P.