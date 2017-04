21/04/2017 21:44

CAGLIARI JOAO PEDRO / Buone notizie in casa Cagliari: Joao Pedro sarà al suo posto nella sfida contro l'Udinese. Il numero 10 dei sardi, out ieri per un attacco febbrile, come riporta il sito ufficiale del club, è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Sempre out, invece, Luca Ceppitelli.

M.S.