Roma, osservatori per i giovani di De Rossi. Tumminello più vicino al rinnovo: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

21/04/2017 21:14

CALCIOMERCATO ROMA TUMMINELLO PELLEGRINI / Allo stadio 'Olimpico' si sta giocando la finale di ritorno della Coppa Italia Primavera tra la Roma e la Virtus Entella. Tanti i giovani interessanti. Tra questi ci sono certamente Luca Pellegrini e Marco Tumminello, seguiti stasera da diversi osservatori.

E' soprattutto il bomber siciliano il fiore all'occhiello della giovane squadra di Alberto De Rossi. L'attaccante classe 1998 ha un contratto in scadenza nel 2018 ma i giallorossi non hanno alcuna intenzione di privarsene. Da tempo si sta discutendo del rinnovo e le parti - come confermato da Calciomercato.it - nell'ultimo periodo, si sono avvicinate. Tumminello non rientrerà nell'affare che porterà Kessie alla Roma anche se l'Atalanta ha mostrato più volte interesse per il centravanti italiano.

I bergamaschi hanno messo gli occhi anche su un altro giovane giallorosso, Marchizza. Possibile, per lui, un trasferimento alla corte di Gasperini anche se non dovrebbe rientrare nella trattativa per l'ivoriano.