Napoli, Bagni: "De Laurentiis vuole vincere, rinnovo di Insigne primo passo"

22/04/2017 02:04

NAPOLI BAGNI / Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha fatto il punto sulla stagione degli azzurri: "Il presidente De Laurentiis vuole rimanere a certi livelli e vorrà vincere in futuro, per cui la prima decisione da prendere è stata quella di rinnovare il contratto a Insigne, che è un ragazzo che sta migliorando non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche sul piano della maturità - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Con qualche innesto il Napoli può ridurre ancora il gap dalla Juve. Mbappè? E' un giocatore strepitoso, ma il punto è perchè non prenderlo quand'era nell'Under-17 che valeva poco invece ora che varrà almeno 50 milioni? Era un talento visibile a tutti che le grandi squadre italiane se lo sono fatte sfuggire. Io l'ho proposto a tante squadre, ma mica solo io. Grimaldo erede di Ghoulam? Ha un prezzo un pò troppo alto per essere un terzino sinistro. Non penso però che possa essere lui il prossimo sostituto di Ghoulam. Conti e Barreca da prendere insieme? A me piacciono entrambi ma se devo mettere tanti soldi penso che potrei guardarmi intorno. Non guarderei solamente al campionato italiano. Uno o due migliori di loro due li conosco. Con Kroos Napoli da Scudetto? Sicuramente, ma non è fattibile".

M.D.A.