Calciomercato Inter, Conti frena: "Sto bene all'Atalanta"

21/04/2017 20:18

CALCIOMERCATO INTER CONTI / Dopo l'affare Roberto Gagliardini concluso a gennaio, l'asse di calciomercato tra Inter e Atalanta sembra destinato a scaldarsi nuovamente anche la prossima estate. I radar dei nerazzurri di Milano, infatti, continuano a tener d'occhio diversi gioielli alla corte di Gian Piero Gasperini, contando anche sugli ottimi rapporti tra le società e, soprattutto, tra le famiglie Zhang e Percassi. Tra questi figura anche il nome di Andrea Conti, esterno destro nel mirino anche del Napoli, che però in un'intervista concessa all''Eco di Bergamo' respinge, per il momento, tutte le voci: "Di mercato non parlo. Io sto bene all’Atalanta e so che almeno fino al 30 giugno starò qui".

L.P.