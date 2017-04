DIRETTA Liga, Real Madrid-Barcellona: segui la cronaca LIVE

23/04/2017 19:45

DIRETTA LIGA REAL MADRID BARCELLONA CRONACA LIVE / MADRID - La madre di tutte le sfide in Liga. Al 'Bernabeu' va in scena il grande 'Clasico' tra Real Madrid e Barcellona, una gara fondamentale per i fini del campionato: i 'blancos' guidano la classifica con 3 punti di vantaggio (e una gara in meno) rispetto ai blaugrana. A sei giornate dalla fine questo incrocio rappresenta sicuramente un crocevia fondamentale. Cristiano Ronaldo contro Messi: chi avrà la meglio? Calciomercato.it in collaborazione con Direttagoal.com vi offre la diretta di questo evento.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Ronaldo.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Alcacer.

D.G.