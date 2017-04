Calciomercato Juventus, UFFICIALE: firma Bentancur. I dettagli dell'operazione

21/04/2017 19:38

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Ora è ufficiale: Bentancur è un calciatore della Juventus. Nel calciomercato Juventus irrompe l'acquisto di Bentancur che ad inizio mese aveva effettuato le visite mediche. L'acquisto del calciatore del Boca è stato annunciato dal club bianconero con un comunicato dove si legge: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con l’Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colman a fronte di un corrispettivo di € 9,5 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi nel corso della durata contrattuale al maturare di determinate condizioni legate alla disputa di partite ufficiali da parte del calciatore. Inoltre, il Boca Juniors avrà diritto a ricevere il 50% di quanto Juventus incasserà in caso di futura cessione del calciatore. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale, con effetti dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2022".

Calciomercato Juventus, ecco Bentancur: firma e annuncio

Il nome di Bentancur è da tempo accostato alla Juventus nel calciomercato. I bianconeri avevano strappato un'opzione su di lui nell'ambito della trattativa per la cessione di Tevez al Boca. Ora, il centrocampista classe 1997 è ufficialmente un calciatore bianconero. Cresciuto nel Penerol prima di sbarcare, a 14 anni, in Argentina, il baby talento sudamericano si è messo in mostra di recente con l'Under 20 del suo paese, con la quale ha conquistato il Sub20 collezionando otto presenze e un gol. Il suo futuro ora è bianconero.

B.D.S.