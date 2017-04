Calciomercato Juventus, il Psg in vantaggio su Sanchez

21/04/2017 19:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ PSG / La trama sul futuro di Alexis Sanchez si infittisce. L'attaccante cileno, come noto, non rinnoverà il proprio contratto in essere con l'Arsenal e lascerà i 'Gunners' a fine stagione. Tra le varie pretendenti, secondo le informazioni dell'emittente francese 'Canal-Supporters', si starebbe portando in vantaggio il Psg. Il giocatore avrebbe avuto contatti con il tecnico dei parigini, Unai Emery, che starebbe provando a convincerlo a trasferirsi in Francia per la prossima stagione. Brutte notizie per la Juventus, che da tempo monitora la situazione dell'ex Barcellona.

N.L.C.