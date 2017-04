21/04/2017 19:18

CALCIOMERCATO FIORENTINA COSTIL BORDEAUX / La Fiorentina era da tempo su Benoit Costil, ma dovrà rivolgersi altrove per cercare un portiere in caso di addio di Tatarusanu. L'estremo difensore francese, in scadenza di contratto con il Rennes, secondo 'L'Equipe' è vicinissimo alla firma con il Bordeaux. Per il classe '87 sarebbe pronto un contratto triennale o quadriennale.

N.L.C.