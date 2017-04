Lazio, società contro gli arbitri: "Vogliono le milanesi in Europa"

21/04/2017 19:04

LAZIO ARBITRI INTER MILAN / La Lazio contro gli arbitri: Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione del club biancoceleste, intervenuto a 'Lazio Style Radio', ha criticato le recenti direzioni di gara.

"La direzione arbitrale di Genoa-Lazio ci ha fatto arrabbiare perché, al di là degli episodi che sono stati lampanti, sembra incredibile che la terna non abbia riconosciuto due rigori sacrosanti. L'impressione è che ci possano essere dei tentativi di condizionare questo finale di campionato per favorire altre squadre - l'accusa di Diaconale -. Qualcuno forse ha interesse di far rientrare in Europa una delle milanesi".

Il dirigente biancoceleste ha poi argomentato la sua affermazione: "Mi lascia pensare perchè siamo alla fine della stagione. Ci stiamo giocando l'Europa con buone possibilità di tornarci. Non capisco perché dovremmo pagare il prezzo dell'ingresso dei cinesi nelle società milanesi: mi auguro che non ci siano condizionamenti in questa coda di campionato, che non ha bisogno di essere avvelenato nelle sue ultime gare".

B.D.S.