Roma, UFFICIALE: rispettati parametri fair play finanziario

21/04/2017 18:55

ROMA FAIR PLAY FINANZIARIO UEFA / Dopo l'Inter, anche la Roma tira un sospiro di sollievo. Il Club Financial Control Panel, così come si apprende dal sito ufficiale dell'Uefa, ha dato parere positivo al raggiungimento, da parte del club giallorosso, degli obiettivi fissati per la stagione in corso. "La Camera Investigativa CFCB - si legge sul comunicato diramato dalla Uefa - ha confermato che AS Monaco FC (Francia), AS Roma (Italia) e Fenerbahçe SK (Turchia) hanno rispettato gli obiettivi fissati per la stagione 2016/17. Il regime transattivo sarà applicato anche per la stagione 2017/18 per l'AS Monaco FC e l'AS Roma, e fino alla stagione 2019/20 inclusa per il Fenerbahçe SK, così come previsto inizialmente".

N.L.C.