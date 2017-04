Barcellona, Pochettino chiude all'ipotesi blaugrana

21/04/2017 18:44

CALCIOMERCATO BARCELLONA POCHETTINO / Mauricio Pochettino non allenerà il Barcellona. Il tecnico argentino del Tottenham di recente era accreditato come uno dei possibili eredi di Luis Enrique sulla panchina dei catalani, ma ci ha pensato lui stesso a smentire categoricamente questa possibilità. In un'intervista all'emittente radiofonica spagnola 'Cadena Ser', ha spiegato: "Come giocatore e come allenatore devo tanto all'Epsanyol. Allenare il Barça sarebbe un tradimento". Sulla possibilità di allenare l'Argentina, invece, discorso più possibilista: "Tutti sognano di allenare la nazionale del proprio paese", ha detto.

N.L.C.