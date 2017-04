Sassuolo-Napoli, la probabile formazione di Sarri: verso la conferma in blocco

Oscar Maresca

21/04/2017 19:28

SASSUOLO NAPOLI FORMAZIONI/ Il Napoli di Sarri sarà impegnato questa domenica nel lunch match della trentatreesima giornata di Serie A. Gli azzurri affronteranno il Sassuolo di Di Francesco al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Una gara non semplice per i partenopei che saranno chiamati a non mancare l'appuntamento coi tre punti. La Roma è attualmente a due lunghezze dagli uomini di Sarri e dovrà affrontare lunedì sera, fuori casa, il Pescara di Zeman. Una gara sulla carta semplice per i giallorossi. Ragion per cui gli azzurri hanno l'obbligo di non sbagliare per rimanere agganciati al treno secondo posto. L'allenatore del Napoli Sarri va verso la conferma dell'11 che ha superato l'Udinese. In avanti ancora il tridente leggero con Callejon, Mertens e Insigne. Per gli ultimi due ottime notizie sul fronte calciomercato. Sia il belga che Insigne, infatti, sono ormai vicinissimi al rinnovo contrattuale.

Sassuolo-Napoli, le scelte di formazione di Sarri: si va verso l'undici-tipo

Il principale cruccio di formazione di Sarri potrebbe essere quello legato alla presenza di Hamsik. Le news Napoli in questo senso pare che siano però confortanti. Il capitano azzurro ieri non si è allenato con il gruppo per un fastidio al polpaccio. Quest'oggi invece Hamsik ha svolto l'intera seduta col gruppo e la sua presenza domenica non dovrebbe essere a rischio. La squadra che scenderà in campo contro il Sassuolo dovrebbe essere poi composta da Reina in porta, difesa con Hysaj a destra, Koulibaly e Albiol al centro e Strinic a sinistra, al momento ancora favorito su Ghoulam. A centrocampo oltre a Hamsik, spazio a Jorginho e Allan con Zielinski e Rog pronti a subentrare. In attacco i soliti tre piccoli tenori Callejon, Mertens e Insigne.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Dell’Orco; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Ragusa, Defrel, Berardi. Allenatore: Di Francesco.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.