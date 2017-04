Infortunio Rossi, intervento riuscito: in campo in autunno

21/04/2017 18:20

INFORTUNIO ROSSI INTERVENTO / Perfettamente riuscito a Dallas l'intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro di Pepito Rossi. L'attaccante del Celta Vigo, secondo le previsioni del dottor Singleton che l'ha operato, tornerà in campo in autunno. Il giocatore, in un post su Twitter, ha commentato così l'esito dell'operazione: "L’operazione è andata in maniera spettacolare! E inizia il conto alla rovescia per il mio ritorno!!! Grazie a tutti per l’appoggio, #NonMollareMai #MedicoDellaSocietà #ForzaCelta".

N.L.C.