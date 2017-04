Manchester United, arriva la conferma: per Ibrahimovic stagione finita

21/04/2017 18:12

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC INFORTUNIO / I timori sono stati confermati: Zlatan Ibrahimovic ha chiuso ieri la sua stagione calcistica. L'attaccante svedese si è infortunato durante la sfida tra il Manchester United e l'Anderlecht: come riferisce 'skysports.com', gli accertamenti medici avrebbero confermato la rottura del crociato. Per lui stagione finita e la possibilità che la sua esperienza in Premier sia finita ieri visto il contratto in scadenza.

B.D.S.