Napoli, da Cannavaro a Higuain: cosa accade agli ex al San Paolo

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

21/04/2017 18:55

SASSUOLO NAPOLI SERIE A / Il Napoli si ritroverà questo fine settimana a fronteggiare il Sassuolo di Di Francesco, la cui rosa ha offerto alti e bassi nel corso di questa stagione. Si è partiti al meglio dopo aver conquistato l'accesso in Europa League, per poi ritrovarsi fuori dal torneo e con un gran numero di infortunati. Salvezza non ancora conquistata matematicamente ma pare difficile vedere i neroverdi coinvolti nella lotta per evitare la serie B a questo punto della stagione. Nessun vero obiettivo contro gli azzurri, eccezion fatta per la voglia di ben figurare contro la terza in classifica.

Un sentimento che caratterizzerà di certo l'ex azzurro Paolo Cannavaro che, stando alle news Napoli degli ultimi anni, conserva un rapporto splendido con i propri ex tifosi. L'ultima volta che ha messo piede al 'San Paolo' si è infatti scatenato sotto la curva, cantando e saltando al termine del match. Sui social inoltre non nasconde il proprio tifo per i partenopei, anche se in campo conta la sua casacca attuale.

Napoli, da Lavezzi a Cavani: tra fischi e rimpianti

Degli ex che hanno cambiato piazza, pur restando in Italia, Cannavaro è di certo in cima alla lista delle accoglienze positive. Alle sue spalle troviamo Reja, che ha sfidato gli azzurri con la divisa della Lazio e dell'Atalanta. Il tecnico della promozione dalla serie B alla serie A avrà sempre un posto speciale nei cuori dei supporters del Napoli, così come Lavezzi.

Il 'Pocho' era divenuto un simbolo, l'ennesimo, del rapporto indissolubile tra Argentina e Napoli. 'Scugnizzo' dentro, ha saputo infiammare la piazza in campionato ed Europa. Il suo addio al Psg fu addossato quasi interamente a De Laurentiis, col pubblico che avrebbe anche gradito un suo ritorno dopo l'addio ai parigini.

Stessa nazionalità ma destino del tutto differente per Gonzalo Higuain, che nello scorso calciomercato ha scelto Torino e la Juventus. Fischi a dir poco copiosi per lui nel doppio confronto tra serie A e Coppa Italia. Stesso trattamento hanno dovuto subire Quagliarella e Cavani, con il primo che, come il 'Pipita', ha optato per la Juventus per ripartire. Cavani invece, come Lavezzi, è volato in Francia, dove ora può dar libero sfogo al proprio talento in assenza di Ibrahimovic.

Il tempo però passa per tutti e anche il tifo trova nuovi 'nemici' verso i quali rivolgersi. Così Quagliarella riceve le scuse della piazza dopo tante tensioni (dalle offese in strada alla gomitata in finale di Coppa Italia), considerato quanto emerso sul suo periodo azzurro. Per quanto riguarda Cavani invece, avendo optato per un altro campionato, il perdono è giunto dopo un solo anno, non prima però d'aver patito i pesanti fischi del San Paolo. Come per Lavezzi, anche in questo caso i tifosi amerebbero rivederlo in campo con la maglia azzurra ma, che siano ex amati o disprezzati, è tempo di guardare avanti.