Calciomercato Inter, UFFICIALE: rinnova Ausilio

21/04/2017 18:04

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO AUSILIO / Piero Ausilio e l'Inter ancora insieme: "F.C. Internazionale è felice di annunciare che è stato siglato il prolungamento del contratto del direttore sportivo Piero Ausilio fino al 30 giugno 2020", il comunicato diramato dalla società nerazzurro per ufficializzare il rinnovo del dirigente.

Sul sito del club, Ausilio ha commentato così il prolungamento del contratto: "Dopo quasi 20 anni all'Inter, dal Settore Giovanile alla Prima Squadra, è un onore e sono molto felice di continuare il mio percorso in società. Ringrazio Suning, il chairman Zhang, Steven e tutto il management per la fiducia riposta in me: insieme continueremo a rinforzare la squadra per riportare l'Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo".

B.D.S.