Atalanta-Bologna, Gasperini: "Che bello avere questa pressione"

21/04/2017 17:22

ATALANTA BOLOGNA GASPERINI CONFERENZA / Dopo il pareggio contro la Roma, l'Atalanta ospita il Bologna e cerca punti preziosi in chiave Europa. Alla vigilia dell'anticipo della 33a giornata di Serie A, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa: "E' una gara con difficoltà ma non dobbiamo sbagliare. E' la gara più importante per me: in caso di vittoria ci consentirebbe di affrontare le successive giornate con un piccolo vantaggio. Ma bisogna fare punti e servirà fare un'ottima gara".

Gasperini indica la strada per continuare la favola bergamasca: "Vorrei che fossimo sempre quelli che siamo stati finora. Abbiamo più pressione, ma sono anche pressioni piacevoli: ci caricano di adrenalina e sta a noi trasformarle in energia positiva. Ora c'è voglia di vedere il traguardo e ci crediamo: pensiamo però una partita alla volta".

B.D.S.