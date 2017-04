Fiorentina-Inter, i convocati di Pioli: fuori Ansaldi

21/04/2017 17:20

FIORENTINA INTER CONVOCATI PIOLI ANSALDI / Stefano Pioli ha reso noti i convocati dell'Inter per la gara di domani sera contro la Fiorentina. Niente da fare, come previsto, per Ansaldi, bloccato da un problema muscolare agli adduttori. Di seguito, l'elenco completo dei 23 a disposizione del tecnico nerazzurro: Handanovic, Carrizo, Berni, Andreolli, Medel, Sainsbury, Santon, Murillo, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo, Gagliardini, Joao Mario, Kondogbia, Banega, Brozovic, Palacio, Icardi, Biabiany, Eder, Perisic, Candreva, Gabigol.

N.L.C.