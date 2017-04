Calciomercato, Tevez smentisce il suo agente: "Resto in Cina"

21/04/2017 17:04

CALCIOMERCATO TEVEZ CINA / Niente ritorno in Argentina per Carlitos Tevez, almeno stando a quanto dichiarato dall'attaccante argentina. Come riferisce 'skysports.com', l'ex Juventus ha spiegato la sua presenza in un parco divertimenti a Shanghai, mentre la sua squadra, lo Shanghai Shenhua era in campo: "Era il mio giorno libero, sono una persona normale e lo trascorro con la mia famiglia. Ci troviamo bene a Shanghai, ci stiamo abituando alla città e all'atmosfera. Resterò qui".

B.D.S.