Calciomercato Napoli, l'Ajax vola: Klaassen e Dolberg osservati speciali

Gennaro Arpaia

21/04/2017 20:31

CALCIOMERCATO NAPOLI DOLBERG KLAASSEN / Ancora una volta il Napoli ci aveva visto bene. Quando durante nello scorso calciomercato gli azzurri avevano puntato l'olandese Davy Klaassen non avevano sbagliato: anche in questa stagione, infatti, il 24enne già capitano dell'Ajax sta dimostrando tutte le sue qualità. Ieri sera è stato uno dei trascinatori nella gara in Germania contro lo Schalke 04: una partita che si era messa mettersi nel peggiore dei modi, al supplementare e con un uomo in meno, ma che i lancieri hanno saputo portare a casa anche grazie al rendimento della loro stella. Giuntoli lo ha cercato nelle ultime due sessioni di calciomercato Napoli, ma alla fine non se n'è fatto nulla: in lui si era visto l'Hamsik del futuro, ma il suo no, con la conseguente voglia di restare ad Amsterdam, hanno fatto sì che il Napoli virasse su altri obiettivi come Zielinski e Rog.

Calciomercato Napoli, Klaassen non si è convinto ma Dolberg può essere un obiettivo

Peccato, perché dalla scuola olandese era arrivato anche Arek Milik: il polacco, al netto del bruttissimo infortunio che l'ha tenuto fuori per larga parte della stagione, aveva fatto e fa ancora intravedere quelle che sono le sue potenzialità, già alte se pensiamo che è nato nel 1994. D'altronde, la fucina dell'Ajax non smette mai di presentare nuovi talenti: è il caso di Kasper Dolberg, danese e nuovo talento dei lancieri che potrebbe essere l'obiettivo per l'attacco del Napoli. Il ragazzo del '97 è esploso quest'anno proprio grazie alla cessione di Milik e ora tutta l'Europa, comprese Roma e Milan, lo guarda con interesse: è subentrato a partita in corso ieri contro lo Schalke, ma in questa stagione ha già messo a segno 19 gol distribuendo anche 8 assist. Se l'arrivo di Klaassen è ormai utopia vista la mediana azzurra, potrebbe non esserlo quello di Dolberg. Il Napoli, che tornerà a puntare su Milik il prossimo anno, probabilmente ci farà più di un pensierino per bussare ancora alla porta dell'Ajax.