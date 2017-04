Calciomercato Inter, beffa per Tielemans: il belga vicino al trasferimento

21/04/2017 17:07

CALCIOMERCATO INTER TIELEMANS MONACO / L'Inter lo seguiva molto da vicino, ma probabilmente Youri Tielemans il prossimo anno giocherà in Ligue 1. Secondo quanto si apprende da 'Le10sport.fr', infatti, il giocatore dell'Anderlecht è vicinissimo a vestire la maglia del Monaco. I monegaschi starebbero per chiudere con i belgi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Oltre ai nerazzurri, in Serie A il giovane centrocampista piaceva molto anche alla Juventus.

N.L.C.