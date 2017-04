21/04/2017 16:27

SASSUOLO NAPOLI HAMSIK SARRI / Allarme Hamsik in casa Napoli: anche oggi il capitano azzurro non si è allenato con il resto del gruppo. Per lo slovacco lavoro differenziato sul campo e dubbi sulla sua disponibilità per la trasferta di Reggio Emilia: domani ultimo allenamento per Sarri prima della partenza e decisione definitiva sul numero 17 azzurro.

B.D.S.