Calciomercato Napoli, l'amore di Ghoulam su Instagram: ma sarà partenza?

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

21/04/2017 16:57

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Come può una semplice foto caricata su Instagram diventare un importante indizio di calciomercato? A Napoli succede questo e molto altro, soprattutto se a caricare la foto è Faouzi Ghoulam, il terzino algerino in maglia azzurra da ormai quasi quattro anni. Il suo nome è uno di quelli in cima alla lista dei pensieri di Cristiano Giuntoli e della società napoletana: il contratto in scadenza nel 2018, infatti, lo rende una priorità per il calciomercato Napoli in vista della prossima stagione e di un ruolo, quello del terzino sinistro, che finalmente sembrava avere trovato una stabilità con il suo arrivo e la presenza di Strinic. Stabilità, però, ora minata: mentre il croato prende spazio, infatti, il futuro di Ghoulam si allontana sempre più da Napoli.

Calciomercato Napoli, Ghoulam tra offerte e messaggi ai tifosi

Eppure, nella serata di ieri, i tifosi azzurri hanno ricevuto una piacevole sorpresa. Ghoulam ha infatti postato una foto che avrà fatto piacere alla piazza, in cui Napoli è protagonista: "Come è bella questa città. Ho capito una cosa: Napoli senza i napoletani non è Napoli. Quindi forza Napoli e forza napoletani". Il post dell'algerino ha fatto, ovviamente il giro dei social in un attimo.



Le ultime news sul terzino di Sarri dicono, però, che il ragazzo non sembra propenso a firmare il rinnovo con gli azzurri e le sirene di mercato lo vogliono lontano dalla Serie A già la prossima estate. Tanti sono i club europei interessati, ma anche un ritorno in Francia, stavolta con la maglia del PSG, potrebbe rappresentare la giusta soluzione. Nel frattempo, i tifosi sperano: e se il post di Ghoulam aprisse ad un domani insieme? Lo spera la società, che nel frattempo sta già sondando il mercato in vista di una sua eventuale sostituzione, lo spera anche Sarri, che continuerà, però, a preferirgli Strinic in questo finale di stagione.