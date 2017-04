Sorteggio Champions, i dubbi dalla Spagna: "Rush non mescola le palline"

21/04/2017 16:08

SORTEGGIO CHAMPIONS RUSH / Dubbi sul sorteggio Champions sono avanzati in Spagna da 'as.com'. Il portale ha pubblicato un video del momento in cui Rush pesca la pallina dell'Atletico Madrid, dopo che era già uscita quella del Real. Nel filmato si vedrebbe l'ex attaccante gallese che non mescola - come di consueto le biglie contenenti i nomi delle squadre - ma va diritto su quella contenente il nome dell'Atletico. "Bolas calientes' titola 'As' e già impazza la discussione.

B.D.S.