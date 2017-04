Serie A, Fiorentina-Inter: il pareggio è bandito. Sousa vuol sfatare il tabù

Maurizio Russo

22/04/2017 10:30

FIORENTINA INTER NUMERI STATISTICHE / La 33esima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno, mette di fronte Fiorentina ed Inter. Si tratta della 79esima sfida nella massima serie al 'Franchi' tra i due club, con il bilancio che sorride ai viola: 28 vittorie contro le 18 nerazzurre a fronte di 32 pareggi. E sebbene il segno X sia quello più ricorrente nella storia, è anche quello che manca da più tempo (0-0 nella stagione 2011-12, ndr) e che nella corsa ad un posto in Europa League risulterebbe inutile per entrambe. Le news Inter rivelano che per quindici anni - tra il 1987 ed il 2002 - i nerazzurri non sono riusciti a sbancare Firenze e che l'ultimo successo in casa dei 'Gigliati' risale al febbraio 2014: 2-1 con le reti di Palacio e Icardi inframezzate dal momentaneo pareggio di Cuadrado. L'ultimo precedente, della scorsa stagione, vide invece trionfare la Fiorentina con lo stesso punteggio, grazie ai gol di Borja Valero e Babacar che rimontarono l'iniziale vantaggio di Brozovic.

Fiorentina-Inter, Pioli sempre vincente contro Sousa

Per quanto riguarda i due allenatori, che secondo gli ultimi rumors di calciomercato potrebbero scambiarsi la panchina il prossimo anno, per Pioli si tratta del tredicesimo confronto con la Fiorentina. Lo score finora è molto equilibrato: 7 vittorie e 6 sconfitte con nessun pareggio tra Serie A (Lazio, Bologna, Chievo e Parma) e Serie B (Salernitana). Paulo Sousa, invece, è al quarto confronto con l'Inter: due successi su due nella passata stagione e una sconfitta all'andata. Gli scontri diretti tra i due tecnici sono un tabù per l'allenatore portoghese: Pioli lo ha battuto due volte su due e sempre con due gol di scarto. A parte il 4-2 di 'San Siro' di cui sopra, il tecnico emiliano ha espugnato il 'Franchi' la passata stagione: 3-1 quando guidava la Lazio.