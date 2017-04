Juventus, Rampulla ci crede: "I bianconeri possono vincere tutto"

21/04/2017 15:36

JUVENTUS RAMPULLA / Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero e attuale allenatore dei portieri della Cina, ha fatto il punto sulla Juventus: "Sorteggio positivo? Non lo so, si dice sempre che quando si arriva a questo punto non c’è molto da scegliere - esordisce a 'SportMediaset' - Le squadre sono tutte forti, il Monaco è una buona squadra che ha fatto un’ottima impressione nelle ultime gare. In questo momento era la meno indicata da beccare, è una squadra che gioca bene sia in casa che fuori e servirà una grande Juventus per passare il turno. Crescita della Juventus? E’ una squadra costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni e ha quasi raggiunto gli obiettivi. E’ cresciuta durante l’anno e con il passare del tempo ha aumentato la sua consapevolezza. Mbappè? Avranno vita difficilissima contro di lui, anche se non sarà facile per il Monaco segnare a questa Juve. 'Triplete'? Credo che la Champions sia una cosa straordinaria, la Juve è arrivata molte volte in finale, vincendo però solo due volte questa competizione. Questa cosa aumenta le motivazioni per vincere. Campionato e Coppa Italia sono comunque importanti e ogni giocatore vuole vincere sempre: mai come quest’anno ci sono grandi possibilità di vincere tutto".

M.D.A.