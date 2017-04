Calciomercato, Müller stuzzica la Juventus. Inter su Bernardeschi, Aubameyang-Milan

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

21/04/2017 16:21

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN - Finale di stagione ancora tutto da scrivere, ma le 'Grandi' del nostro calcio già mettono le basi per il calciomercato che verrà. La prossima estate ci dirà molto sulle ambizioni da primato di Inter e Milan, determinate a ridurre il gap dalla Juventus grazie all'entrata in società dei milioni cinesi. I campioni d'Italia, invece, vogliono continuare a tiranneggiare in Serie A e rimanere nell'élite del calcio internazionale dopo l'impresa in Champions League ai danni del Barcellona e il rientro tra le 'Fab Four' d'Europa.

Da Müller, occasione per la Juventus in casa Bayern Monaco, al sogno del Milan in attacco chiamato Aubameyang, fino all'assalto sul calciomercato dell'Inter per Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Müller stuzzica la fantasia di Marotta

La Juventus è ancora in corsa su tre fronti e col Monaco cercherà l’assalto alla finalissima di Cardiff. Marotta e Paratici, nonostante un finale di stagione caldissimo e il sogno 'Triplete' ancora possibile, hanno iniziato a pianificare per il calciomercato Juventus le strategie per la squadra del futuro, con l'obiettivo di portare alla corte di Allegri - quest’ultimo sempre più vicino al rinnovo - profili di spessore internazionale per restare stabilmente tra le big europee. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris, in questo senso, sembra aver puntato il Bayern Monaco: nello scacchiere di Carlo Ancelotti, infatti, la 'Vecchia Signora' starebbe valutando diverse e interessati piste. Oltre a Douglas Costa e Thiago Alcantara, anche Thomas Müller sarebbe finito nei radar dei bianconeri: il jolly offensivo della Nazionale tedesca non è più un titolarissimo e in più di un'occasione si è dovuto accomodare in panchina soprattutto nelle notti di gala in Champions League (ultima, la gara di ritorno dei quarti con il Real Madrid). Il 27enne attaccante ha sì un lungo contratto ancora con il Bayern fino al 2021, però senza le necessarie garanzie in termini di minutaggio e un ridimensionamento nello spogliatoio bavarese potrebbe accarezzare l'idea di salutare la Bundesliga e provare una nuova avventura all’estero. E la Juve, in quel caso, non si farebbe trovare impreparata.

Calciomercato Inter, pronto l'assalto per Bernardeschi

Un 'tesoretto' da… 150 milioni! Questo l’assegno che Suning avrebbe intenzione di stanziare per il calciomercato Inter per la finestra della prossima estate. L'imperativo della proprietà cinese è ormai noto: riportare l'Inter ai fasti del 'Triplete' e spezzare il dominio in Italia della Juventus. E tanti obiettivi della dirigenza nerazzurra andrebbero a collimare proprio con i desideri della 'Vecchia Signora', ad iniziare da quel Federico Bernardeschi pezzo pregiato della Fiorentina e adocchiato all'estero anche da Ancelotti per il suo Bayern Monaco. Il talento della Nazionale non ha ancora trovato l'accordo con la società gigliata per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019, con l'Inter determinata ad intensificare il pressing sul fantasista classe '94 per anticipare la concorrenza dei rivali bianconeri. I Della Valle non sarebbero però intenzionati a fare sconti per il loro numero dieci e valuterebbe il cartellino del giocatore non meno di 50 milioni di euro. Cifra che non spaventerebbe Suning, che potrebbe anche alzare a 60 milioni l'offerta per Bernardeschi, che ad oggi si lascerebbe preferire nei progetti dei meneghini rispetto a Berardi.

Calciomercato Milan, si sogna in grande con Aubameyang!

E' partita solo da una settimana la nuova Era del Milan con Yonghong Li che ha raccolto la pesante eredità di Silvio Berlusconi. Fassone e Mirabelli lavorano però già alacremente per costruire una rosa all’altezza, con il fine di riportare il 'Diavolo' a primeggiare nel Belpaese e in campo europeo. Sarebbero tanti i nomi per il calciomercato Milan sul taccuino della nuova dirigenza: da Musacchio a Keita, passando per Fabregas e de Vrij, quest'ultimo nelle mire anche dei cugini dell'Inter. Per l'attacco si sogna un nome di grido, con Pierre-Emerick Aubameyang davanti a Benzema e Morata nella lista dei desideri. Nei piani di grandeur della nuova proprietà, il bomber gabonese rappresenterebbe quel top-player in grado di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi e ritornare così a lottare per traguardi prestigiosi. Un'eventuale trattativa con il Borussia Dortmund si presenterebbe però tutta in salita, visto che la compagine tedesca potrebbe sedersi per trattare la cessione del proprio campione solo a fronte di un'offerta superiore agli 80 milioni di euro. Per Aubameyang, sotto contratto fino al 2020 con il Borussia e autore di 33 reti finora in stagione in tutte le competizioni, si tratterebbe di un ritorno al Milan visto il suo passato nelle giovanili rossonere. Un ritorno alle origini, che permetterebbe al popolo rossonero di tornare a sognare in grande.