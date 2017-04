Calciomercato Napoli, agente Giaccherini: "Se Sarri dirà che gioca meno..."

21/04/2017 15:19

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE GIACCHERINI / Tra infortuni e scelte tecniche, la stagione di Emanuele Giaccherini si è rivelata molto difficile con la maglia del Napoli. Arrivato nel calciomercato estivo dopo un ottimo Europeo disputato con la Nazionale italiana, l'esperto centrocampista ha faticato a scalare posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Così, se a gennaio il calciomercato Napoli ha visto diverse squadre interessate a lui, dopo la prolungata assenza dal campo di gioco di recente sono nati nuovi dubbi sulla sua pemanenza in vista della prossima stagione. Furio Valcareggi, suo agente, ha fatto il punto della situazione: "Non ho mai detto che Giaccherini andrà via da Napoli a fine stagione. Ho sentito il ragazzo ieri, sta bene, ha superato il problemino che lo ha tenuto fermo 15 giorni e si sta allenando con l'intensità dei titolari - le sue parole ai microfoni di 'Radio Crc' - Poi, se Sarri mi dirà che Giaccherini l'anno prossimo giocherà di meno, faremo delle riflessioni, ma al momento la scelta è ancora Napoli anche perché a gennaio il club lo ha blindato dichiarandolo incedibile quando Roma e Juventus volevano prenderlo".

Calciomercato Napoli, Valcareggi parla del futuro di Giaccherini

Come anticipato da Calciomercato.it, a gennaio sono saltati scambi con Juve e Roma per Giaccherini. Il calciatore, intanto, continua a faticare all'ombra del Vesuvio, con Sarri che lo considera soltanto un'alternativa ai titolari, come spiega Valcareggi: "Sarri non ha dubbi su Giaccherini, è il vice di José Callejon".

Intanto, a gennaio, un altro colpo in prospettiva del Napoli è stato Alessio Zerbin, che si sta mettendo in mostra con la maglia della Primavera partenopea: "Zerbin sta benissimo a Napoli, si è subito ambientato e credo che quest'estate sarà a Dimaro - prosegue Valcareggi - Oltretutto, si allena spesso con la prima squadra".

M.D.A.