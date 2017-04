Calciomercato Betis, Sergio Leon obiettivo per l'attacco

22/04/2017 03:17

BETIS SERGIO LEON - Il Real Betis inizia a programmare i rinforzi per la prossima stagione. In particolare, il club di Siviglia pare avere intenzione di rafforzare il reparto avanzato e, secondo 'As', il primo nome sul taccuino sarebbe quello di Sergio Leon. Il 28enne attaccante ha realizzato 10 gol in 31 presenze stagionali con la maglia dell'Osasuna e con la prevedibile retrocessione del suo attuale club, la clausola rescissoria scenderà da 10 milioni di euro a 2.5 milioni. Un affare per il Betis.

A.L.