Calciomercato Milan, De Sciglio addio? Ecco i possibili sostituti

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

21/04/2017 15:47

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO / Il Milan in estate sicuramente interverrà in sede di calciomercato per acquistare un nuovo terzino sinistro. Da qualche anno sul versante mancino della difesa si alternano interpreti che non convincono pienamente. Il club intende porre rimedio e consegnare a mister Vincenzo Montella un innesto importante in quel reparto. Per quanto riguarda i terzini sinistri attuali, tutti loro sembrano dei possibili partenti al momento. Luca Antonelli non sembra godere della fiducia dell'allenatore, Leonel Vangioni è considerato una riserva e Mattia De Sciglio, oltre a non soddisfare pienamente, ha una situazione contrattuale delicata. Va in scadenza a giugno 2018 e se non verrà trovato un accordo per il rinnovo, sarà uno dei giocatori a partire nel prossimo calciomercato Milan estivo con la Juventus pesantemente sulle sue tracce da tempo.

Calciomercato Milan, i rimpiazzi per De Sciglio

Da settimane circola il nome di Sead Kolasinac come rinforzo del Milan per la fascia sinistra. Il 23enne bosniaco con passaporto tedesco va in scadenza di contratto con lo Schalke 04 e può essere tesserato a parametro zero. Sembrava essere stato bloccato da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, però le lungaggini del closing hanno frenato l'operazione e avvantaggiato le concorrenti, soprattutto della Premier League. Non a caso si era parlato di accordo con l'Arsenal, poi smentito sia dal padre del calciatore che da Arsène Wenger. I rossoneri sono ancora in corsa, però devono attendere la decisione del giocatore.

Se Kolasinac dovesse sfumare, il Milan valuta comunque altre piste. Una di queste può portare a Ricardo Rodriguez del Wolfsburg. Il 24enne svizzero ha una clausola rescissoria da 22 milioni di euro nel contratto (scadenza 2019) e sembra propenso a partire in estate. Su di lui anche l'Inter e il PSG, che hanno già avviato i contatti con l'entourage dell'ex Zurigo.

Un altro terzino sinistro che può fare al caso del Milan è Juan Bernat del Bayern Monaco, considerato non titolare da Carlo Ancelotti. Il 24enne spagnolo può lasciare la Baviera in estate. E un altro spagnolo piace alla società di via Aldo Rossi: è Alberto Moreno del Liverpool, 24enne su cui si è fiondata pure la solita Inter. Poco spazio per lui con Jurgen Klopp, probabile una sua partenza da Anfield Road.