Calciomercato Roma, ecco Kessie. Freuler a CM.IT: "E' pronto per una big"

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

21/04/2017 14:19

ROMA KESSIE / Dallo scorso gennaio, Franck Kessie è virtualmente un giocatore della Roma. Mancano infatti - come abbiamo raccontanto - solo gli ultimi dettagli per l'annuncio dell'acquisto blindato sulla base di 25 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto nel 2018). Il presidente Percassi ha mantenuto la parola data al ds Massara: in questi mesi sono stati respinti tutti gli assalti degli altri club. L'accordo tra le parti è rimasto così in cassaforte. Alcuni ostacoli sono stati invece registrati durante i colloqui tra il ds Massara e l'agente del calciatore, George Atangara, determinato a strappare una cifra superiore ai 2 milioni a stagione. Ma la Roma ha fatto notevoli passi in avanti: Kessie siglerà un quinquennale a circa 1.6 milioni a stagione. "Franck ha tutto: corsa, qualità, tecnica. E' un grandissimo giocatore, pronto per il grande salto", il commento di Freuler a Calciomercato.it, in occasione della sfida pareggiata all'Olimpico contro i giallorossi.

Marchizza, più di Tumminello, dovrebbe fare il percorso inverso. L'attaccante della Primavera giallorossa sta discutendo proprio in questi giorni il rinnnovo del contratto. Oltre ai bergamaschi, piace ai club della Premier League.