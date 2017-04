Calciomercato Roma, arriva la smentita di Emery: "Non sono sul mercato"

Alessio Lento (@lentuzzo)

21/04/2017 14:39

CALCIOMERCATO ROMA EMERY MONCHI - Ormai manca solo il comunicato ufficiale, ma ad occuparsi del calciomercato Roma nella prossima stagione sarà l'ex Siviglia Monchi. Il direttore sportivo ha ammesso il vicino approdo alla corte di James Pallotta e come primo impegno avrà quello non semplice di scegliere e ingaggiare l'allenatore che sostituirà Luciano Spalletti, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso. Questa mattina è rimbalzata con forza la notizia di un accordo quasi definito con Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain legato a doppio filo a Monchi visti i successi ottenuti col club andaluso negli anni scorsi.

Calciomercato Roma, Emery: "Ho la fiducia del Psg"

Ma è lo stesso allenatore dei parigini, in conferenza stampa alla vigilia del match col Montpellier, a smentire con forza la voce di calciomercato che vorrebbe il 45enne spagnolo vicino alla firma di un contratto triennale con i giallorossi. "Non sono sul mercato, ho un contratto col PSG anche per la prossima stagione. Inoltre, il presidente Al-Khelaifi mi ha dato tutta la sua fiducia, sia nei momenti belli che in quelli brutti. E devo ripagarlo. Per tutti questi motivi, vi dico che quello che circola non è vero. Non ho firmato con un'altra squadra, la concentrazione è rivolta al 100% alla mia squadra". Dichiarazioni di facciata o verità? Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.