Fiorentina-Inter, Sousa: "Non ho parlato con Della Valle"

21/04/2017 14:20

FIORENTINA INTER SOUSA CONFERENZA / Paulo Sousa crede ancora all'Europa e lo dice alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Inter: "Noi vogliamo vincere tutte le partite - le sue parole in conferenza -, abbiamo perso alcuni punti in gare che meritavamo di vincere. Domani mi aspetto una bella partita, emozionante, un confronto tra due squadra che cercheranno di vincere".

Sousa torna anche sulla sconfitta con l'Empoli: "La prestazione non ci ha soddisfatti. Avevamo preparato bene la gara, con giocatori offensivi per crearae di più di quanto fatto. Domani dobbiamo fare meglio. Della Valle? Dopo la sconfitta non ci ho parlato".

Infine su Hagi: "Sta lavorando bene, ma fisicamente gli manca qualcosa per questo tipo di campionato. Vediamo se troverà spazio in questo finale di stagione".

B.D.S.