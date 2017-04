Calciomercato Milan, arriverà un grande bomber: ecco tutti i nomi per Montella

Matteo Bellan (@TeoBellan)

21/04/2017 14:31

CALCIOMERCATO MILAN / Il Milan acquisterà un grande bomber nella prossima sessione estiva del calciomercato. L'intento della società è quello di vendere Carlos Bacca per circa 22-23 milioni di euro per sostituirlo con un nome importante. Vincenzo Montella vuole un centravanti con caratteristiche diverse rispetto a quelle degli interpreti attualmente a disposizione, incluso Gianluca Lapadula. Il mister rossonero preferisce un attaccante abile nella gestione della palla durante la manovra offensiva, in grado di aiutare i compagni, oltre che di finalizzare con costanza. Dopo che Marco Fassone ha annunciato l'esistenza di un budget consistente per il calciomercato Milan, ci si attende un colpo di livello in avanti. Nomi importanti stanno già circolando in questi giorni.

Calciomercato Milan: gli attaccanti che interessano ai rossoneri

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (75 milioni di euro): in estate lascerà il Borussia Dortmund, poichè desideroso di approdare in una piazza più prestigiosa. Sulle sue tracce c'è il Real Madrid, disponibile a investire molto denaro per comprare il 27enne gabonese. Il giocatore ha già indossato la maglia del Milan nel 2008, quanto militava nella Primavera, e poco tempo fa si era espresso non negativamente su un ritorno. Però i costi dell'operazione sono altissimi e la mancata partecipazione alla Champions League dei rossoneri è un fattore a sfavore.

ALVARO MORATA (55 milioni): al Real Madrid non è titolare e dunque è propenso ad andarsene. Per età e qualità sarebbe perfetto per l'attacco del Milan, però anche in questo caso costi e fattore Champions League possono giocare contro. Inoltre c'è la concorrenza del Chelsea di Antonio Conte, disposto a comprare il 24enne spagnolo.

KARIM BENZEMA (55 milioni): compirà 30 anni a dicembre, è un centravanti di esperienza e sicuramente per qualche stagione può ancora esprimersi ad alti livelli. Zinedine Zidane non vorrebbe privarsene, però l'ex Lione valuterà in base a come il club si muoverà in entrata. Se, per esempio, arrivasse Aubameyang allora potrebbe decidere di andarsene. Nel suo caso attenzione all'Arsenal e al PSG, da tempo sulle sue tracce.

ALEXANDRE LACAZETTE (50 milioni): prono a lasciare il Lione e spiccare il volo verso una piazza più blasonata. Trattare con il presidente Aulas non è mai facile, però l'attaccante vuole cambiare aria. L'Atletico Madrid è segnalato fortemente interessato a lui. Per età (25 anni) e qualità, il francese può essere il profilo ideale anche per il Milan. Non altissimo (175 cm), ma bravo a reggere il peso dell'attacco. Ha ottima tecnica e sa aiutare la squadra, oltre a possedere un ottimo feeling con il gol (123 in 270 presenze col Lione).

EDIN DZEKO (25 milioni): ha 31 anni e dunque non è più giovanissimo. A Roma, dopo una prima stagione negativa, è rinato e non a caso è in testa alla classifica marcatori della Serie A con Andrea Belotti, entrambi con 25 reti. Il club giallorosso vorrebbe tenerlo, però di fronte a una buona offerta potrebbe partire. Per età non è una prima scelta, ma solo un'opzione tra le tante.

KASPER DOLBERG (30 milioni): il 19enne danese è il nuovo talento in rampa di lancio in casa Ajax, club noto per lanciare giovani di grande valore. Ovviamente non ha esperienza, però si tratta di un predestinato. 18 gol in 40 presenze alla sua prima stagione nella Prima Squadra dei Lancieri, niente male. Sulle sue tracce anche altre big europee, rischia di scatenarsi un'asta internazionale.